Лисёнка из Воронежской области отправили на реабилитацию

Об этом сообщили в центре помощи диким животным «Сердце леса».
Малыша обнаружили в апреле недалеко от Калача, на обочине трассы. По словам волонтёров, вероятно, лисица-мать переносила детёнышей в новое логово и случайно потеряла одного. На момент находки лисёнку было чуть больше месяца — слишком мал, чтобы выжить самостоятельно. Его временно приютили и выхаживали волонтёры «Сердца леса».
Теперь Лучик будет взрослеть в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» в Санкт-Петербурге. Там специалисты научат его основам выживания в дикой природе. После прохождения всех этапов адаптации лисёнка планируют выпустить на волю — уже окрепшим, самостоятельным и готовым к жизни в естественной среде.