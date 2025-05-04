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Лисёнка из Воронежской области отправили на реабилитацию

Лисёнок по кличке Лучик, найденный в Воронежской области, отправился на реабилитацию в Санкт-Петербург.

Об этом сообщили в центре помощи диким животным «Сердце леса».

Малыша обнаружили в апреле недалеко от Калача, на обочине трассы. По словам волонтёров, вероятно, лисица-мать переносила детёнышей в новое логово и случайно потеряла одного. На момент находки лисёнку было чуть больше месяца — слишком мал, чтобы выжить самостоятельно. Его временно приютили и выхаживали волонтёры «Сердца леса».

Теперь Лучик будет взрослеть в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» в Санкт-Петербурге. Там специалисты научат его основам выживания в дикой природе. После прохождения всех этапов адаптации лисёнка планируют выпустить на волю — уже окрепшим, самостоятельным и готовым к жизни в естественной среде.