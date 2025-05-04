Лисёнка из Воронежской области отправили на реабилитацию

Малыша обнаружили в апреле недалеко от Калача, на обочине трассы. По словам волонтёров, вероятно, лисица-мать переносила детёнышей в новое логово и случайно потеряла одного. На момент находки лисёнку было чуть больше месяца — слишком мал, чтобы выжить самостоятельно. Его временно приютили и выхаживали волонтёры «Сердца леса».