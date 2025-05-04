Осталась дочь: бывший повар-кондитер из Иркутской области погиб в зоне спецоперации

Этим летом Владимир Балтханов должен был отпраздновать 45-летний юбилей. К несчастью, мужчина погиб при выполнении боевого задания «за ленточкой». Дома сибиряка не дождались дочь, мама, братья и другие близкие. Об этом в соцсетях рассказал мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Он родился 11 июня 1985 года в поселке Усть-Ордынский в большой и дружной семье. Из троих сыновей он был младшим, — рассказали о земляке-герое в администрации района. — Учился в Усть-Ордынской СОШ № 4, после окончания которой поступил в профессиональный лицей № 38 в Иркутске. Получив специальность радиомеханика, Владимир решает отдать долг Родине. Службу проходил в мотострелковых войсках в Борзе, в Забайкалье.
Вернувшись со службы, Владимир поступил в Иркутское профессиональное училище № 65 и получил специальность повара-кондитера. Трудился в ресторанах областного центра, но в 2018-м вернулся в Усть-Ордынский из-за болезни отца. Работал в Областной больнице № 2 вплоть до начала спецоперации.
Мужчина покинул дом в рамках частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. 21 февраля прошлого года Владимир Балтханов ушел из жизни.
Напомним, ранее стало известно о смерти главы муниципального образования «Тугутуйское». Петр Тарбеев скончался 2 мая. Мужчине было 65 лет.