Осталась дочь: бывший повар-кондитер из Иркутской области погиб в зоне спецоперации

— Он родился 11 июня 1985 года в поселке Усть-Ордынский в большой и дружной семье. Из троих сыновей он был младшим, — рассказали о земляке-герое в администрации района. — Учился в Усть-Ордынской СОШ № 4, после окончания которой поступил в профессиональный лицей № 38 в Иркутске. Получив специальность радиомеханика, Владимир решает отдать долг Родине. Службу проходил в мотострелковых войсках в Борзе, в Забайкалье.