Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Президент РФ 30 апреля встретился со Стоуном в Москве. Их встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», в котором оба ранее приняли участие.
Путин во время встречи расписался на плакате, на котором размещены портреты самого президента и режиссера. Кадры с автографом главы государства показали в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.