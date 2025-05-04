Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи на время празднования Дня Победы ограничат движение транспорта

В Сочи с 5 по 9 мая временно ограничат движение транспорта по нескольким центральным дорогам.

Источник: администрация Челябинска

В Сочи в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне введут временные ограничения на передвижение транспорта по местным дорогам.

На Театральной площади ограничения будут действовать с 8 утра 5 мая по 8 вечера 10 мая 2025 года. На проезде за Зимним театром в этот период будет организовано одностороннее движение.

7 мая с 7 утра до 11 вечера и 9 мая с 4 вечера до 11 вечера 2025 года будет перекрыто движение по улице Театральной, начиная от пересечения с улицей Орджоникидзе, включая проезд за Зимним театром.

Автомобилистам также следует учитывать временные ограничения на улицах Конституции СССР и Несебрской, на участке от улицы Парковой до дома № 3 по улице Войкова. Эти ограничения будут действовать 8 мая 2025 года с 4 вечера до 10 вечера.

9 мая 2025 года с 6 утра до полудня будет временно перекрыто движение на пересечении улицы Севастопольской с Севастопольским переулком и улицей Тоннельной. В это же время будет ограничен проезд к придомовой территории по улице Севастопольской, 17.

На улице Черноморской, от Театральной площади до пересечения с улицей Южной, 7 мая с 7 утра до 11 вечера и 9 мая с 4 вечера до 11 вечера 2025 года будет организовано двустороннее движение.