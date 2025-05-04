Бойцы из Самарской области завоевали все призовые места по рукопашному бою буза

Спортсмены были поделены на три возрастные группы, в двух из которых наши земляки завоевали награды. В категории юниоры (15−18 лет) «серебро» досталось уроженцу Самарской области. В возрастной группе «ветераны» (старше 40 лет) борцы из «Егория Храброго» взяли весь пьедестал почета.