Бойцы из Самарской области завоевали все призовые места по рукопашному бою буза

3 мая в Москве прошел всероссийский турнир по бузе — русскому рукопашному бою. Участие в соревнованиях приняли борцы из Самарской области, которые завоевали 4 награды.
В общей сложности на турнир в столицу нашей родины приехали 100 спортсменов, представлявших Магнитогорск, Тверь, Вологду, Москву и другие города страны. От Самары на турнир по бузе отправились 12 представителей спортивно-патриотического клуба «Егорий Храбрый», пишет издание «Волга Ньюс».
Спортсмены были поделены на три возрастные группы, в двух из которых наши земляки завоевали награды. В категории юниоры (15−18 лет) «серебро» досталось уроженцу Самарской области. В возрастной группе «ветераны» (старше 40 лет) борцы из «Егория Храброго» взяли весь пьедестал почета.
Буза является традиционным русским единоборством, в котором используется как ударная и бросковая техника, так и оружие: палка, кистень, нож.
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