В московском метро пройдет акция «Голоса Победы»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Акция «Голоса Победы» в честь 80-летия Победы пройдет на станциях «Курская», «Таганская» и «Мичуринский проспект» с 5 по 7 мая в рамках проекта «Музыка в метро» в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
«Акция “Голоса Победы” в честь 80-летия Победы пройдет на станциях “Курская”, “Таганская” и “Мичуринский проспект” с 5 по 7 мая в рамках проекта “Музыка в метро”, — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что творческие номера исполнят студенты столичных вузов, в программе: песни военных лет, среди которых «Журавли», «День Победы» и «Священная война», танцевальные выступления, чтение стихов.