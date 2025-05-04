В московском метро пройдет акция «Голоса Победы»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Акция «Голоса Победы» в честь 80-летия Победы пройдет на станциях «Курская», «Таганская» и «Мичуринский проспект» с 5 по 7 мая в рамках проекта «Музыка в метро» в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.