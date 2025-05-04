Только за последний год страна потеряла 35 тысяч работников: Почему одни в Молдове страдают без работы, а другие жалуются на нехватку кадров

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году доля женщин в рабочей силе составила 51,0%, что немного выше, чем доля мужчин — 49,0%. При этом доля экономически активного населения в сельской местности составила 50,3%, что несколько превышает долю городского населения — 49,7%. Данные также показывают, что численность активного населения в возрасте 15 лет и старше в 2014 году составила 889,1 тыс. человек, снизившись на 4,3% по сравнению с 2023 годом. Также численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 853,9 тыс. человек, снизившись на 3,7% по сравнению с 2023 годом.