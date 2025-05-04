Только за последний год страна потеряла 35 тысяч работников: Почему одни в Молдове страдают без работы, а другие жалуются на нехватку кадров

По статистическим данным, численность работающих в Республике Молдова составляет около 860 тысяч человек.
За последние 15 лет численность работников сократилась более чем на 100 тыс. человек, и тенденция к снижению сохраняется в последние два-три года, что является проблемой для конкурентоспособности национальной экономики и привлечения инвестиций. Этот факт существенно повлияет на государственный бюджет в ближайшем будущем, заявил президент Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Сергей Харя в эфире телеканала Radio Moldova.
По словам Харя, только в прошлом году экономика потеряла 35 тысяч работников. Эксперт отмечает, что существуют различные причины этого явления, среди которых нестабильная ситуация в регионе, повлиявшая на экономическое развитие, снижение активности компаний, сокращение экспорта и низкий уровень валового внутреннего продукта.
"Это очень сложная ситуация, которая окажет давление на государственный бюджет страны, которому придется покрывать дефицит социального фонда, а затем пенсионного фонда и части медицинского страхования.
Нехватка рабочей силы приводит к отсутствию интереса со стороны иностранных инвесторов, поскольку, если они хотят прийти сюда, им нужна рабочая сила. Теперь посмотрите на эти предприятия, которые работают в экономических зонах, в парках, с какого расстояния они привозят сотрудников на транспорте для оказания этих услуг или для трудоустройства на эту работу. Это 50−60−70 километров", — говорит эксперт.
Сергей Харя также утверждает, что самой большой проблемой для работодателей является то, что они не могут найти молодых людей с навыками, соответствующими требованиям рынка, и дуальное образование — это возможность, которая в какой-то степени поможет решить эту проблему.
Начальник Управления профессиональной политики и регулирования трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты населения Анна Герганова утверждает, что сокращение численности работающих обусловлено продолжающимся сокращением численности населения и выездом трудоспособных граждан за рубеж. В некоторых секторах, таких как сельское хозяйство или текстильная промышленность, нехватка рабочей силы гораздо больше, чем в других. Серьёзная ситуация сложилась также в секторах образования и здравоохранения. В то же время около 100 тысяч молодых людей не учатся, не работают и не хотят устраиваться на работу.
Уровень безработицы в Молдове составляет 4 процента, статус безработного имеют 35−40 тысяч человек, 60 процентов из них не имеют профессиональной подготовки.
По данным Национального бюро статистики, в прошлом году доля женщин в рабочей силе составила 51,0%, что немного выше, чем доля мужчин — 49,0%. При этом доля экономически активного населения в сельской местности составила 50,3%, что несколько превышает долю городского населения — 49,7%. Данные также показывают, что численность активного населения в возрасте 15 лет и старше в 2014 году составила 889,1 тыс. человек, снизившись на 4,3% по сравнению с 2023 годом. Также численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 853,9 тыс. человек, снизившись на 3,7% по сравнению с 2023 годом.
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