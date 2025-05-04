Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал сорт кофе, от которого бодрит сильнее

Бариста Соболева: кофе сорта робуста бодрит сильнее, так как там больше кофеина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кофе сорта робуста бодрит сильнее, потому что в этих зернах больше кофеина, рассказал РИА Новости бренд-бариста компании «Милфудс» (управляющая брендом Poetti) Дарья Соболева.

«Действительно, робуста содержит больше кофеина и бодрящий эффект от нее сильнее», — сказала Соболева.

Она отметила, что реакция на кофе у людей отличается. И при этом эксперт предупредила, что чрезмерное употребление кофе действительно может привести к тревожности и тахикардии.

«Ученые рекомендуют выпивать не более пяти чашек кофе в день, но следуют прислушиваться к своим ощущениям», — добавила Соболева.