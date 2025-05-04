Эксперт назвал сорт кофе, от которого бодрит сильнее

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кофе сорта робуста бодрит сильнее, потому что в этих зернах больше кофеина, рассказал РИА Новости бренд-бариста компании «Милфудс» (управляющая брендом Poetti) Дарья Соболева.
«Действительно, робуста содержит больше кофеина и бодрящий эффект от нее сильнее», — сказала Соболева.
Она отметила, что реакция на кофе у людей отличается. И при этом эксперт предупредила, что чрезмерное употребление кофе действительно может привести к тревожности и тахикардии.
«Ученые рекомендуют выпивать не более пяти чашек кофе в день, но следуют прислушиваться к своим ощущениям», — добавила Соболева.