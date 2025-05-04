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Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку

Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром.

Кадры вошли в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«Все (рубашки — ред.) здесь», — сказал Путин, указывая на вешалки с одеждой.

Далее президент завел съемочную группу в библиотеку.

«Это личная библиотека. А там еще есть кремлевская библиотека, так называемая, там у нас и подарки, и шевроны (подаренные — ред.)», — рассказал Путин.

Авторы фильма также обратили внимание на домашний кинотеатр.

«Экран опускается просто», — добавил Путин.