ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром.
Кадры вошли в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
«Все (рубашки — ред.) здесь», — сказал Путин, указывая на вешалки с одеждой.
Далее президент завел съемочную группу в библиотеку.
«Это личная библиотека. А там еще есть кремлевская библиотека, так называемая, там у нас и подарки, и шевроны (подаренные — ред.)», — рассказал Путин.
Авторы фильма также обратили внимание на домашний кинотеатр.
«Экран опускается просто», — добавил Путин.