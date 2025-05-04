Дело в фундаменте: какие постройки на даче облагаются налогами с 2025 года

— В этом вопросе еще будут споры из-за существующих нюансов. Например, есть фундамент, на нем установлена теплица. Ее саму легко перенести или разобрать, а вот фундамент останется. Тогда остается неясным, как его регистрировать. Тем более, что владелец может построить на нем вместо теплицы беседку, — привел пример собеседник «ВМ».