Дело в фундаменте: какие постройки на даче облагаются налогами с 2025 года

Юрист Илья Русяев предупредил российских владельцев дачных участков о том, что с 2025 года им необходимо учитывать новые правила, касающиеся капитальных построек. Они должны быть зарегистрированы в Росреестре. Также такие постройки, включая теплицы, бани, сараи и другие, облагаются налогом. Без регистрации их могут снести, а владельца — оштрафовать. Каких построек касаются новые правила и как избежать санкций, выясняла «Вечерняя Москва».
Какие постройки подпадают под новые правила.
Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев объяснил, что речь идет о капитальных постройках: о банях, сараях, теплицах и других строениях, установленных на фундамент.
— Это такие постройки, которые невозможно переместить без причинения соразмерного ущерба. На такое действие потребуются огромные расходы, — рассказал эксперт.
Новые правила относятся к строениям, имеющим фундамент. Бывает, что на нем возводят и теплицы. Но сами по себе они не являются капитальными строениями.
— В этом вопросе еще будут споры из-за существующих нюансов. Например, есть фундамент, на нем установлена теплица. Ее саму легко перенести или разобрать, а вот фундамент останется. Тогда остается неясным, как его регистрировать. Тем более, что владелец может построить на нем вместо теплицы беседку, — привел пример собеседник «ВМ».
По его словам, обязательной регистрации в Росреестре подлежат только капитальные постройки. Поэтому, если та же теплица установлена на участке без фундамента, то она не подпадает под это правило.
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Какими будут последствия нарушений.
Сергеев добавил, что последствия неуплаты налога или отсутствия регистрации постройки могут быть самыми разными.
— Зависит от того, кто будет это контролировать, например Федеральная налоговая служба или Росреестр. Понятно, что существуют штрафы. Если постройка не зарегистрирована, то теоретически собственник может получить требование о ее признании самовольной, — перечислил эксперт.
Он отметил, что Росреестр ведет съемку участков с дронов. Те снимают и регистрируют наличие тех или иных построек, определяя их как капитальные, после чего человеку начисляются налоги.
— По умолчанию все постройки признаются капитальными. Далее каждый собственник, которому начислят налоги, будет в частном порядке доказывать, что у него обычная теплица, а не капитальное строение, — заключил Сергеев.
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