В челябинском зоопарке показали 10-дневного олененка

В челябинском зоопарке показали недавно родившегося северного олененка. Малыш появился на свет 25 апреля у Байкита и Маковки.
— Глядите, какая чудесная девчонка родилась, — комментируют в зоопарке. — Длинноногая, красивая, озорная — ну просто само очарование.
У пары уже есть двое детей: сын Буран и дочь Вьюга.
Северный Олень Байкит переехал в Челябинск в ноябре 2021 года из Красноярского зоопарка, когда ему было всего четыре месяца. Два года он жил отдельно от самок, но когда пришло время, быстро нашел контакт с Маковкой.