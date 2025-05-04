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В челябинском зоопарке показали 10-дневного олененка

У пары северных оленей в челябинском зоопарке родился малыш.

Источник: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке показали недавно родившегося северного олененка. Малыш появился на свет 25 апреля у Байкита и Маковки.

— Глядите, какая чудесная девчонка родилась, — комментируют в зоопарке. — Длинноногая, красивая, озорная — ну просто само очарование.

У пары уже есть двое детей: сын Буран и дочь Вьюга.

Северный Олень Байкит переехал в Челябинск в ноябре 2021 года из Красноярского зоопарка, когда ему было всего четыре месяца. Два года он жил отдельно от самок, но когда пришло время, быстро нашел контакт с Маковкой.