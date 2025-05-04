В Туле завели дело после смертельного ДТП

«В настоящее время в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”», — говорится в сообщении.