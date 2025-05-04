В Перми ветераны МВД выявили сильнейших в турнире по шахматам

Шахматный турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил в рамках спартакиады ветеранских организаций органов внутренних дел края. Его участниками стали 9 команд. Их поприветствовал председатель Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ Пермского края Валерий Кокшаров.
В итоге лучшей стала команда ветеранов ГУ МВД России по Пермскому краю, второе место заняли представители Краснокамска, третье — команда Объединённого совета ветеранов Перми.
Победители и призеры получили заслуженные награды. Не менее значимой для участников была возможность встретиться и пообщаться с друзьями и коллегами.