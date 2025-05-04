МЧС: Более 1,5 тыс. деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды

«Сотрудники МЧС России продолжают устранять последствия непогоды в Подмосковье. В 279 населенных пунктах с населением более 5 тыс. человек восстанавливают электроснабжение. В 14 муниципалитетах упало 1 тыс. 572 дерева. Силы и средства МЧС России распиливают и убирают поваленные деревья. К ликвидации привлечены 875 человек и 335 единиц техники. Ход работ находится на контроле ГУ МЧС России по Московской области», — говорится в сообщении.