Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов

На кухне и на столе в обеденной зоне у президента можно заметить и другие известные россиянам бренды — растворимый кофе Carte Noire, бумажные салфетки Zewa, соевый соус Kikkoman, мельницы для специй Kotányi. На кухне у президента также стоит соковыжималка BORK.