Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой «Эковакино» 3.2% жирности, выяснил корреспондент РИА Новости.
Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии «Вакинское агро», попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась на телеканале «Россия» 4 мая.
В рознице цена на такой кефир колеблется от 100 до 133 рублей.
На кухне и на столе в обеденной зоне у президента можно заметить и другие известные россиянам бренды — растворимый кофе Carte Noire, бумажные салфетки Zewa, соевый соус Kikkoman, мельницы для специй Kotányi. На кухне у президента также стоит соковыжималка BORK.