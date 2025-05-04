СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае

ПЕРМЬ, 4 мая — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае, в котором пострадали три человека, сообщает СУСКР РФ по региону.
Ранее региональное ГУМВД сообщило, что автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся вблизи деревни Шахарово на трассе в Пермском крае. В результате пострадали три человека.
«По факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.