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В Азовском районе двух подростков подозревают в угоне авто

В Ростовской области подростки угнали авто и несколько часов катались по улицам.
Источник: Комсомольская правда

В селе Маргаритово Азовского района двух подростков 14 и 15 лет подозревают в угоне машины со двора чужого дома. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в следственном комитете.

По версии следствия, подростки сговорились и решили угнать чужой автомобиль со двора. После чего они в течение нескольких часов катались на машине по улицам поселка. А когда в авто закончился бензин, просто бросили его и скрылись.

— В настоящее время следователи выполняют следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, — сообщили в Ростовском следкоме.