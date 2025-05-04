Что мы знаем о погребальных обычаях казахов

На первые вопросы ответил проректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, доктор исторических наук Рахым Бекназаров.
Рахым Бекназаров — один из ученых, изучающих казахские традиции погребения. В ходе беседы профессор рассказал о некоторых ритуалах, которые соблюдались не только в прошлом, но и в наше время, привел ряд новых фактов, показал фотографии. Вопросы о традициях погребения обсуждаются на некоторых форумах и встречах, и это вызывает интерес общественности.
Что нужно делать с телом умершего человека? Есть разные варианты. Во-первых — захоронить в земле, во-вторых — сжечь (кремация), в-третьих — отдать на съедение хищным зверям (в Тибете оставляют хищным птицам), в-четвертых — бросить в водный поток. В Казахстане с эпохи палеолита преобладает традиция захоронения в земле. Умерших старались захоронить в той же позе, в какой находится человеческий эмбрион в матке. Вместе с тем, в связи с поверьем о существовании загробного мира, до сих пор встречается обычай оставлять в могиле различные предметы.
В 2006—2007 годах по дороге в Косагаш России ученый посетил город Горно-Алтайск Алтайского района в России.
— Там живут алтайцы. Они как казахи, при разговоре переводчик не требуется. В той поездке мне хотелось принять участие в похоронах. Но бывший со мной алтайский ученый остановил меня, сказав, что это будет затруднительно. Потому, что они до сих пор хоронят по тюркскому обычаю. Я спросил, как это делается. Оказывается, они берут бревно, делят его пополам вдоль, затем выдалбливают обе половины. Затем кладут умершего в образовавшуюся полость между половинами. Рядом с телом кладут цельную заднюю часть овцы. В Алматинской области готовят блюдо под названием «жайбуйрек» или «аша». Точно так же алтайцы оставляют в могиле заднюю часть овцы вместе с посудой. Сейчас ХХІ век. Что это? Это значит, что в мире все еще есть элементы традиций, зародившихся в эпоху палеолита. У древних племен на территории Казахстана практиковалась и кремация. При изучении памятников бронзового века в некоторых встречаются сгоревшие предметы. И в тюркский период тела умерших сжигали. Это влияние зороастризма, — пояснил Рахым Бекназаров.
Историк привел в пример книгу Ибн-Фадлана «Путешествие на Волгу» и перечислил данные 988 года. Миссионер Ибн-Фадлан в путешествии к булгарам (татарам) проехал по территории современного Байганинского района Актюбинской области. В пути он остановился в месте, расположенном вблизи современного города Казань.
В это время ему встретился русский князь, который проводил похороны своего родственника. Мужчин хоронили в лодке. В лодку клали не только тело умершего — убивали его жену и, положив рядом с мужем, сжигали лодку. Это еще в XI веке был такой обряд погребения.
Русский князь не перенял веру у Ибн-Фадлана, и миссионер направился дальше, к татарам. Он побывал в Булгарии, задержался там, местное население которое приняло Ислам.
В 2009 году археолог Ерболат Смагулов проводил раскопки в погребально-культовом комплексе Абат Байтак. Этот комплекс относится к периоду Золотой Орды, то есть к ХІV-ХV векам. В нем были найдены останки мужчины, женщины и троих детей. Мужчина и женщина в гробу, в одежде. В могиле были и предметы. Мы говорим, что Золотая Орда находилась под влиянием Ислама. И все же, признаки тенгрианства встречаются часто. Это одно. Во-вторых, вместе с археологом Арманом Ауганулы Бисембаевым мы изучали захоронение ХVІІІ века на территории Актюбинской области. Гроба нет, возможно, тело завернули в белую ткань, всё указывает на захоронение по-мусульмански. Но под языком была монета. Откуда взялась монета времен правления Петра Первого? Монету под язык умершего положили, веря, что на том свете можно будет что-нибудь купить. Такие элементы при раскопках встречаются часто. Иногда я слышу, что кладут монету в руку умершего ребенка.
Сейчас у казахов умерших хоронят в земле. Есть несколько вариантов могил. Они различаются в зависимости от особенностей грунта.
Во-первых — жандама, когда в могиле делают боковую нишу. Затем помещают тело в нишу и закладывают ее камнями. Этот способ применяется, когда грунт твердый. Во-вторых — апан. В песчаном грунте нет возможности сделать боковую нишу, тело обкладывали камнем. Затем накрывали сверху деревом, камышом, иногда имеющимися твердыми предметами. В-третьих — лакап. Копают яму и в одном углу располагают тело умершего. Затем устанавливают наклонную деревянную перегородку и засыпают землей.
— Такой обычай встречается обычно у казахов в Монголии и в Алматинской области. Я бывал и в Китае, там могилу называют корган. Если кто-то в семье умер, роют могилу. Затем строят ограждение 20×20 метров, иногда 30×30 метров. Это корган. Как говорил мой отец Бердымуратов Агыбай, раньше и в Актюбинской области делали такие корганы. В коргане был вход. Если в последующем из этой семьи кто-то умирал, его хоронили не в другом месте, а в своем коргане. Так же делают и в Монголии. Тогда я спросил, как проходил обряд захоронения дальше. Мне сказали, что выкапывается колодец. В колодце делают углубление в одной стенке, создают катакомбу. Кладут тело и закладывают камнем. Если вначале умер мужчина, а затем его жена, то колодец открывают, и противоположной стенке копают новую пещеру. С течением времени земля оседает, на поверхности образуется углубление. Можно видеть, где так хоронили. Катакомбы встречаются с бронзового века. С коридором это называется «дромос». То есть, наши предки обитали на этой земле с бронзового века и, значит, мы — автохтонный, коренной народ. В мире все можно изменить. Лицо человека, его внешностью, одежду, украшения. Но только не похоронный обряд. Традиции захоронения меняются лишь в случаях, когда народ подвергается геноциду, когда он исчезает. Если этого не случилось, то мы слушаем старших и делаем, как они укажут. Поэтому и не меняется традиция. И не нужно ее менять, — говорит Рахым Бекназаров.
В Актюбинской области до сих встречается уникальный обряд погребения. Историк собирает сведения об этом.
Недавно был реконструирован мавзолей Алмат-Самрат. Уникальный мавзолей имеет свою историю.
Наш предок Алмат совершил хадж, ознакомился с обычаем арабов и персов. После возвращения он внедрил этот обычай в местности Иргиз Актюбинской области. Это — паломничество к могиле. Строится мавзолей. В этом мавзолее есть отдельные помещения для захоронения женщин и мужчин. Когда кто-то умирает, его относят и оставляют в таком помещении. Когда проходит время и хоронят следующего человека, кости убирают в сторону, и кладут покойника на это же место. В Узбекистане и Таджикистане это делается до сих пор. В Иргизе есть мавзолей Жолымбета. Он построен в 1966 году в форме дома. Внутри сделана катакомба из кирпича. Сейчас там лежат останки трех человек.
У нас нет такой традиции мусульманского захоронения, но, наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, она сохранилась в арабских государствах.
После смерти все равны — и хан, и простолюдин. Возможно, поэтому в нашей стране обряд захоронения примерно одинаковый для всех. На тот свет никто не заберет с собой ничего. Только, когда умирает хан или батыр, известный человек, то его мавзолей красивый и сложной конструкции.
Сейчас состоятельные люди строят мазары на свой вкус и с особым дизайном. Надписи на надгробии делаются со времен оседлости. Самые старые относятся к ХVІІ-ХVІІІ векам.
Надпись нужна для того, чтобы узнать, кто похоронен, и прочитать Коран в его память.
Эпитафия — вспомогательное средство для живущих
— До установления надгробного камня устанавливают доску. Ее название — сайгак. Есть такое проклятие — «чтобы ты остался без сайгака». То есть, чтобы никто не нашел и не искал могилу такого человека, — заключил Бекназаров.
Отметим, в нашей стране семье умершего выплачивается единовременное пособие. Есть несколько видов пособия на похороны.