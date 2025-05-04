Что мы знаем о погребальных обычаях казахов

— Такой обычай встречается обычно у казахов в Монголии и в Алматинской области. Я бывал и в Китае, там могилу называют корган. Если кто-то в семье умер, роют могилу. Затем строят ограждение 20×20 метров, иногда 30×30 метров. Это корган. Как говорил мой отец Бердымуратов Агыбай, раньше и в Актюбинской области делали такие корганы. В коргане был вход. Если в последующем из этой семьи кто-то умирал, его хоронили не в другом месте, а в своем коргане. Так же делают и в Монголии. Тогда я спросил, как проходил обряд захоронения дальше. Мне сказали, что выкапывается колодец. В колодце делают углубление в одной стенке, создают катакомбу. Кладут тело и закладывают камнем. Если вначале умер мужчина, а затем его жена, то колодец открывают, и противоположной стенке копают новую пещеру. С течением времени земля оседает, на поверхности образуется углубление. Можно видеть, где так хоронили. Катакомбы встречаются с бронзового века. С коридором это называется «дромос». То есть, наши предки обитали на этой земле с бронзового века и, значит, мы — автохтонный, коренной народ. В мире все можно изменить. Лицо человека, его внешностью, одежду, украшения. Но только не похоронный обряд. Традиции захоронения меняются лишь в случаях, когда народ подвергается геноциду, когда он исчезает. Если этого не случилось, то мы слушаем старших и делаем, как они укажут. Поэтому и не меняется традиция. И не нужно ее менять, — говорит Рахым Бекназаров.