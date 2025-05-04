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В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем

Сочинский аэропорт опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем на ВПП.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 4 мая — РИА Новости. Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе, распространившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта Сочи.

«Информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлётно-посадочной полосе не подтверждается. Дополнительные обследования ВПП не выявили посторонних предметов», — говорится в сообщении представителя пресс-службы.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что самолет из Тель-Авива при приземлении в Сочи снес зайца, который выскочил на взлетную полосу.

Представитель авиакомпании Азимут, рейс которого упомянут в материале соцсетей, также сообщил РИА Новости, что им ничего не известно об этом происшествии.

Аэропорт Сочи дополнительно сообщает, что функционирует в штатном режиме, все службы обеспечивают безопасность полётов в соответствии с установленными нормами.