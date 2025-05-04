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Чем привлекает выставка «Женщины-художницы тюркского мира» в Ташкенте

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка «Женщины-художницы тюркского мира».

Источник: Sputnik.uz

Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.

На выставке представлены современные художницы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Работы охватывают разные жанры и стили: от традиционного ремесленного искусства до современных форм самовыражения.

Проект носит передвижной характер: впервые выставка прошла в 2024 году в Бишкеке, в Национальном музее имени Г. Айтиева. В этом году она продолжает свое путешествие, демонстрируя богатство и разнообразие художественного мира женщин тюркских стран.

К выставке издан каталог.