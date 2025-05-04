Чем привлекает выставка «Женщины-художницы тюркского мира» в Ташкенте

Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.