В Актобе прошёл массовый забег, посвящённый 100-летию Алии Молдагуловой

АЛМАТЫ, 4 мая — Sputnik. Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова провёл массовый забег «Жубанов RUN» в честь 100-летнего юбилея Героя Советского Союза, легендарной Алии Молдагуловой, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
«Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, развитие патриотического воспитания и вовлечение молодёжи в общественно-активную жизнь. В забеге приняли участие 685 человек из разных городов страны, включая Актобе, Алматы, Костанай и Атырау», — говорится в сообщении.
Дистанция составила 2,5 км, а победители определялись по возрастным и гендерным категориям. Им были вручены дипломы, медали и памятные призы.
Также среди всех бегунов была проведена лотерея с розыгрышем ценных сертификатов и подарков.