В Актобе прошёл массовый забег, посвящённый 100-летию Алии Молдагуловой

«Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, развитие патриотического воспитания и вовлечение молодёжи в общественно-активную жизнь. В забеге приняли участие 685 человек из разных городов страны, включая Актобе, Алматы, Костанай и Атырау», — говорится в сообщении.