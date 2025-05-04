Какие дороги отремонтируют в Алматинской области в 2025 году

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Алматинскую область вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева, в рамках которой он провел выездное совещание и проинспектировал ход дорожно-строительных работ на автодорогах республиканского значения, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.
Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения в Алматинской области составляет 1,8 тыс. километров.
Кроме того, в этом году запланирован средний ремонт на 247 километрах дорог республиканского значения. Работы продолжаются на Кульджинском тракте между населенными пунктами Ават и Байтерек («Алматы — Коктал — Хоргос», 14−43 км). На участках «Коктал — Хоргос» от села Чунджа до границы с Жетысуской областью (230−272 км), «Кеген — Нарынкол» от села Кеген до села Текес (0−72 км), а также на двух участках дороги «Кокпек — Кеген — граница РК» общей протяженностью 35 километров проводится мобилизация техники и персонала.
Кроме того, предусмотрен средний ремонт еще 160 километров автодорог региона. В частности, на Кульджинском тракте, включая ремонт мостов, а также выборочный ремонт участков автодороги «Алматы — Талдыкорган».
На участке автодороги «Алматы — Бишкек» (24+750 км) продолжается капитальный ремонт, завершено устройство 54 буронабивных свай.
Также завершены все необходимые изыскания для капитального ремонта участков «Алматы — Бишкек» (19−27 км) и «Алматы — Талгар — Байдибек би» (13−21 км), а также для строительства надземного пешеходного перехода на 43-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск».