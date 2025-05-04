Какие дороги отремонтируют в Алматинской области в 2025 году

Кроме того, в этом году запланирован средний ремонт на 247 километрах дорог республиканского значения. Работы продолжаются на Кульджинском тракте между населенными пунктами Ават и Байтерек («Алматы — Коктал — Хоргос», 14−43 км). На участках «Коктал — Хоргос» от села Чунджа до границы с Жетысуской областью (230−272 км), «Кеген — Нарынкол» от села Кеген до села Текес (0−72 км), а также на двух участках дороги «Кокпек — Кеген — граница РК» общей протяженностью 35 километров проводится мобилизация техники и персонала.