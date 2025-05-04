Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с Путиным

«Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: “Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть”. Они, конечно, были. Потом еще раз была ровно такая же история, еще раз я попытался сказать, что все-таки уже совсем много времени. Но, тем не менее, разговор продолжался», — рассказал журналист.