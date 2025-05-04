Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с Путиным

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Один из авторов нового фильма о президенте России Владимире Путине, журналист «России 1» Павел Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с президентом.
Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» вышел в эфир в воскресенье.
Зарубин отметил, что интервью для фильма завершали поздно ночью — в 2.30. По его словам, Путин, несмотря на поздний час, настаивал на продолжении интервью, если вопросы остались.
«Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: “Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть”. Они, конечно, были. Потом еще раз была ровно такая же история, еще раз я попытался сказать, что все-таки уже совсем много времени. Но, тем не менее, разговор продолжался», — рассказал журналист.
Он отметил готовность Путина ответить на абсолютно любой вопрос — «любой остроты, любой сложности».
«Понятно, что президент любой страны вряд ли будет отвечать вам на ваш вопрос ровно так, как вы, может быть, себе сложили в голове, как журналист. Он отвечает так, как считает нужным. Наша работа — задать этот вопрос и услышать ответ», — добавил Зарубин.
Журналист также поделился подробностями о том, как проходили съемки обстановки в кремлевской резиденции Путина. Президент показал съемочной группе фильма несколько комнат своей квартиры в Кремле, а также библиотеку и домашнюю церковь.
«Когда я увидел домашнюю часовню, то, конечно, первая реакция журналистская — расспросить прямо здесь и сейчас о том, по каким поводам здесь бывает президент, когда он здесь был. Но президент сразу сказал, что давайте здесь говорить не будем и, если есть вопросы, перейдем в другое помещение», — отметил Зарубин.
Он рассказал, что «в гости» к президенту в его кремлевскую квартиру съемочная группа попала уже поздно ночью, но во время ожидания в приемной президента наблюдала, как в режиме нон-стоп проходил рабочий день главы государства, состоящий из различных встреч и переговоров.
«Безостановочный совершенно процесс. И именно поэтому в час сорок ночи мы только и смогли войти в кабинет президента», — пояснил журналист.
По его словам, главная сложность при подготовке фильма заключалась в том, как охватить события последних 25 лет, за которые произошло так много важного для истории страны и ее будущего.
«Это, действительно, была, мне кажется, самая сложная задача — как эти 25 лет, что называется, вместить. Понятно, что какие-то ключевые вещи и ключевые темы мы совершенно точно в этом фильме напомнили и о них вспомнили. Но сконцентрировались мы, я думаю, все-таки на последних годах, в первую очередь, потому что мы с вами понимаем, что это, пожалуй, самые сложные годы за все 25 лет», — добавил Зарубин.