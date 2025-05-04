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В Ташкенте проходит акция «С Днем Победы, ветеран!»

В этом году поздравления получат 38 человек. Волонтеры приходят с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности.

Источник: Sputnik/Элина Бекназарова

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит акция «С Днем Победы, ветеран!», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ее проводят участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Русского дома в Ташкенте. В рамках акции добровольцы навестят 38 человек, среди которых участники войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники концлагерей и дети войны.

Волонтеры приходят с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности. Но главное в этих встречах — внимание и теплая беседа. За чашкой чая ветераны вспоминают годы войны, делятся фронтовыми историями и обращаются к молодежи с напутствием.

«Человек должен всегда оставаться человеком. Не важно, какой он национальности, вероисповедания, но основные каноны человечества должны быть неизменны», — напоминает Вера Журавская, бывшая узница концлагеря.