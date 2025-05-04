Врачи борются за жизнь мужчины, на которого в Башкирии напал медведь

УФА, 4 мая — РИА Новости. Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.
«Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя», — написал Рахматуллин.
По его данным, мужчина в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы и рваные раны.