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Врачи борются за жизнь мужчины, на которого в Башкирии напал медведь

Врачи борются за жизнь 70-летнего мужчины, на которого в Башкирии напал медведь.

УФА, 4 мая — РИА Новости. Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.

Ранее министерство природопользования и экологии республики сообщило, что на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики, около деревни Шарипово Абзелиловского района медведь напал на мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.

«Врачи Белорецкой больницы борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя», — написал Рахматуллин.

По его данным, мужчина в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы и рваные раны.