В Казанском марафоне приняли участие 35 тысяч человек. Мероприятие состоялось в воскресенье, 4 мая, в столице Татарстана. На дистанцию в 21,1 км вышли 9 тысяч человек, столько же пробежали 42,2 км.
Победителем марафона стал россиянин Дмитрий Неделин, он преодолел дистанцию в 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд. Среди женщин первой финишировала кенийка Джудит Чероно (2:29.23), далее идут представительницы России Марина Ковалева (2:30.26), Луиза Дмитриева (2:33.19) и Алена Татаринова (2:33.22).
Ранее мы сообщали, что спортсменка из Казани выиграла золото чемпионата России по плаванию. Теперь она получит возможность выступить на чемпионате мира.