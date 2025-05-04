6 мая «Поезд славы» отравится с железнодорожного вокзала Самары в Курумоч

«Поезд славы» оформлен в стиле военной техники времен Великой Отечественной войны. Состав отправится 6 мая с железнодорожной станции «Самара» в 17:51. Электропоезд проедет до Курумоча, после чего повернет в обратном направлении. В областную столицу состав вернется в тот же день в 20:53.