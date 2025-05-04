6 мая «Поезд славы» отравится с железнодорожного вокзала Самары в Курумоч

В Минтрансе Самарской области сообщили о грядущей акции (0+), приуроченной к 80-летию Великой Победы. В рамках мероприятия из Самары в Курумоч отправится электропоезд, который затем вернется на Ж/д вокзал областной столицы.
«Поезд славы» оформлен в стиле военной техники времен Великой Отечественной войны. Состав отправится 6 мая с железнодорожной станции «Самара» в 17:51. Электропоезд проедет до Курумоча, после чего повернет в обратном направлении. В областную столицу состав вернется в тот же день в 20:53.
Во время поездки для пассажиров «Поезда славы» выступят: артисты театра «Город», военный оркестр Росгвардии, ансамбль ложкарей, дети-сироты из центра «Поколение 2020». Гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
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