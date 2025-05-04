Военная полиция Казахстана извинилась перед жителями Астаны

В Instagram*-аккаунте военной полиции Казахстана опубликовали видео о подготовке сотрудников силовой структуры к военному параду в Астане. В публикации отмечается, что военнослужащие военной полиции с гордостью готовятся к параду.
«Уважаемые жители города, приносим извинения за возможные неудобства и просим отнестись с пониманием», — сказано в описании к видео.
Также в полиции выразили пожелание, чтобы парад прошел торжественно и стал достойной данью памяти защитникам страны.
Военная полиция, как сообщается на официальном сайте Минобороны, занимается обеспечением законности и правопорядка в повседневной жизнедеятельности войск, а также защитой прав и законных интересов военнослужащих.
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