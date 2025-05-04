За сутки в Башкирии не произошло новых подтоплений

За сутки информация о подтоплении в Башкирии не поступала. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
В ведомстве отметили, что на контроле по-прежнему остается перелив дороги в СНТ в Уфе.
Подъем воды по-прежнему зарегистрирован на реке Киги в районе деревни Кондаковка, на Белой в районе Арского Камня, на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы, на реке Уфа в селе Верхний Суян.
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