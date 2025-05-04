Из Самары запустят «Поезд славы» ко Дню Победы

Во вторник, 6 мая, с железнодорожного вокзала Самары отправится «Поезд славы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.
Состав, оформленный в военной стилистике, проследует до станции Курумоч. Отправление из Самары запланировано на 16:51, возвращение — в 19:53. Пассажиров в пути ждет насыщенная патриотическая программа: выступления военного оркестра Росгвардии, артистов театра «Город», ансамбля ложкарей и юных исполнителей из творческих центров попечительского совета «Поколение 2020». Также пройдет подведение итогов конкурса детских рисунков, стихов и песен, посвященных подвигу советского народа.
Стать пассажиром «Поезда славы» может любой желающий. Особые гости: ветераны Великой отечественной войны, ветераны Специальной военной операции.