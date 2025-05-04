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При ПАС рост заработной платы был самым низким за последние 10 лет в Молдове: А цены на продукты, коммуналку, товары выросли в несколько раз, как никогда до этого в истории страны

Рост зарплат составил всего 1.58 процента при ПАС — подсчитал экономист.

Источник: Комсомольская правда

При PAS реальный рост зарплаты составлял 1,58% в год.

Об этом в социальных сетях написала бывший руководитель государственного Агентства электронного управления, доктор экономических наук Татьяна Иовв.

По ее подсчетам:

— В 2000 — 2009 годах (правительство ПКРМ) реальный рост средней зарплаты составил 17% в год.

— В 2010 — 2015 годах (правительства АЕИ) — 1,52% в год.

— В 2016 — 2019 годах (правительство ДПМ) — 7,8% в год.

— В 2020 году (правительство ПСРМ) — 9,4% в год.

— В 2021 — 2024 годах (правительство PAS) — 1,58% в год.

«Не собираюсь пытаться повлиять на ваши избирательные решения, просто цифры говорят сами за себя», — отметила бывший глава AGE, сообщает Sputnik Молдова 2.0.

От себя добавим: именно при ПАС произошло и продолжается беспрецедентный рост цен на продукты, товары, услуги, коммунальные платежи.