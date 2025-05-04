При PAS реальный рост зарплаты составлял 1,58% в год.
Об этом в социальных сетях написала бывший руководитель государственного Агентства электронного управления, доктор экономических наук Татьяна Иовв.
По ее подсчетам:
— В 2000 — 2009 годах (правительство ПКРМ) реальный рост средней зарплаты составил 17% в год.
— В 2010 — 2015 годах (правительства АЕИ) — 1,52% в год.
— В 2016 — 2019 годах (правительство ДПМ) — 7,8% в год.
— В 2020 году (правительство ПСРМ) — 9,4% в год.
— В 2021 — 2024 годах (правительство PAS) — 1,58% в год.
«Не собираюсь пытаться повлиять на ваши избирательные решения, просто цифры говорят сами за себя», — отметила бывший глава AGE, сообщает Sputnik Молдова 2.0.
От себя добавим: именно при ПАС произошло и продолжается беспрецедентный рост цен на продукты, товары, услуги, коммунальные платежи.