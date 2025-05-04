ГАИ напомнила, как правильно водить во время непогоды

В связи с непогодой Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. На мокрой дороге резко увеличивается тормозной путь, возможны заносы, особенно при резких маневрах. Чтобы избежать аварийных ситуаций, автомобилистам рекомендуют снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также включать ближний свет фар даже в дневное время.
Если вы попали в полосу сильного дождя, снизьте скорость, плавно перестройтесь вправо или на обочину и остановитесь, не прибегая к экстренному торможению. Включите аварийную сигнализацию и дождитесь улучшения условий, напоминают в Госавтоинспекции.
Особое внимание — при проезде перекрестков и пешеходных переходов: в условиях плохой видимости риск наезда на пешехода увеличивается. Также ГАИ советует не пытаться преодолевать затопленные участки дороги и не оставлять машины в зонах, где возможно подтопление. Парковаться следует вдали от деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.
Пешеходам также стоит учитывать снижение видимости в дождь. Необходимо переходить дорогу только в установленных местах, удостоверившись, что водители их заметили. Госавтоинспекция рекомендует не закрывать обзор капюшонами и зонтами и обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток.