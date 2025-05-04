ГАИ напомнила, как правильно водить во время непогоды

В связи с непогодой Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. На мокрой дороге резко увеличивается тормозной путь, возможны заносы, особенно при резких маневрах. Чтобы избежать аварийных ситуаций, автомобилистам рекомендуют снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также включать ближний свет фар даже в дневное время.