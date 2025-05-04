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В Ростовской области отменили гонки на тракторах

В целях безопасности соревнования на тракторах отменили в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в шестой раз отменили гонки на тракторах. Об этом сообщили в агротехнологическом холдинге.

Причиной отмены стало обеспечение безопасности как участников, так и зрителей в условиях нестабильной международной обстановки. Новую дату проведения состязаний в фирме тоже не назвали.

Отметим, гонки на тракторах в Ростовской области отменяют с 2019 года. Причинами были пандемия и ремонт дорог. Гонки являются единственными в своем роде соревнованиями в России. Раньше на турнир приезжали механизаторы со всей страны и демонстрировали виртуозное управление техникой.