150 новых объектов образования открыто в Казахстане с начала года

По данным Минпросвещения, только в системе дошкольного обучения и воспитания за четыре месяца открыто 126 организаций, что позволило создать почти 8,5 тысяч новых мест. Расширена сеть консультационных пунктов для родителей малышей, не посещающих детские сады до 4 100 единиц по всей стране. Родители получают в них методическую помощь по вопросам ухода, воспитания и развития ребенка в условиях семьи.