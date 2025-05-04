150 новых объектов образования открыто в Казахстане с начала года

По данным Минпросвещения, только в системе дошкольного обучения и воспитания за четыре месяца открыто 126 организаций, что позволило создать почти 8,5 тысяч новых мест. Расширена сеть консультационных пунктов для родителей малышей, не посещающих детские сады до 4 100 единиц по всей стране. Родители получают в них методическую помощь по вопросам ухода, воспитания и развития ребенка в условиях семьи.
В регионах страны ведется строительство 232 новых школ на 267 тысяч ученических мест. В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях открыты три школы нового формата.
По поручению Главы государства начата реновация 23 школ. Комплексные работы включают обновление фасадов, замену кровли, окон, систем водо- и электроснабжения, а также благоустройство пришкольных территорий. Всего до конца 2027 года в национальной программе реновации примет участие 1231 школа.
В системе инклюзивного и специального образования за счет открытия трех новых объектов, в том числе крупного аутизм-центра в области Улытау, сеть спецорганизаций расширена с 496 до 504. При общеобразовательных школах дополнительно открыт 121 кабинет сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Сегодня уже 90% школ страны обеспечены необходимыми условиями для инклюзивного образования.
В числе крупных проектов — шесть объектов дополнительного образования, открытых в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в городах Алматы и Шымкент. А уже в июне начнут работу два современных детских оздоровительных центра в Актюбинской области и области Жетысу.