Грозы, пожарная опасность и подъем уровня воды: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

На севере, востоке Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до −1 градуса. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге ожидаются гроза, град. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 1 градуса.