Геопарк собираются построить в Жамбылской области

«Сегодняшнее мероприятие произвело на меня огромное впечатление. Тюльпаны Жамбылской области — это культурный мост между Казахстаном и Нидерландами. Мы видим, как история, традиции и любовь к природе объединяют наши страны. Такие инициативы открывают новые горизонты для сотрудничества», — отметил советник по сельскому хозяйству посольства Нидерландов Ари Велдхаузен.