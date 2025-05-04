Геопарк собираются построить в Жамбылской области

«Особое внимание было уделено предложению включить тюльпаны Грейга, Кауфмана и Регеля во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО и организовать геопарк на территории Малого Каратау, что позволит сохранить уникальную экосистему и привлечь внимание мировой общественности к сохранению редких растений», — говорится в сообщении.
По данным, настоящей сенсацией фестиваля «Қызғалдақ мұра» стала презентация войлочного ковра площадью 200 кв.м с орнаментом тюльпана, который внесен в Книгу рекордов Казахстана.
Также отмечается, что в ходе фестиваля прошла выставка ремесленников.
«Сегодняшнее мероприятие произвело на меня огромное впечатление. Тюльпаны Жамбылской области — это культурный мост между Казахстаном и Нидерландами. Мы видим, как история, традиции и любовь к природе объединяют наши страны. Такие инициативы открывают новые горизонты для сотрудничества», — отметил советник по сельскому хозяйству посольства Нидерландов Ари Велдхаузен.