Разработаны лигатуры для поддержания здоровья зубов при ношении брекетов

Разработчики неслучайно выбрали силикон в качестве материала для лигатур, так как он обладает рядом преимуществ. В отличие от таблеток, которые окрашивают зубной налет, силикон не вызывает аллергических реакций. Во-вторых, силикон менее подвержен разложению в изменчивой pH-среде, что делает его более долговечным и надежным. В-третьих, силиконовые лигатуры являются простым и интуитивно понятным решением. Пациенту не нужно выполнять дополнительные действия: лигатуры надеваются на ортопедическую конструкцию и снимаются только для замены (в среднем раз в месяц). В-четвертых, выполненные в различных цветах и оттенках лигатуры имеют более эстетически привлекательный вид, что особенно важно для подростков и молодежи. И, что важно, они могут быть экономически выгодными в производстве и использовании, что делает их доступными для более широкой аудитории.