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В Башкирии почти на семь процентов сократилось число детей-сирот

В Минпросвещения России обнародовали статистику детей-сирот.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Согласно опубликованным данным, в 2024 году был 9 681 ребенок-сирота. В 2023 году — 10 337. Число сирот и оставшихся без попечения родителей детей сократилось на 6,3%.

В целом по России число сирот в 2024 составляло 340 055, передали в Ufatime.ru.

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