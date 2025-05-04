В Башкирии почти на семь процентов сократилось число детей-сирот

В Башкирии уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.
Согласно опубликованным данным, в 2024 году был 9 681 ребенок-сирота. В 2023 году — 10 337. Число сирот и оставшихся без попечения родителей детей сократилось на 6,3%.
В целом по России число сирот в 2024 составляло 340 055, передали в Ufatime.ru.
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