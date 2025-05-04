Реконструкция штурма Рейхстага прошла в центре белорусского Гродно 4 мая

Глава Гродненской области, экс-министр внутренних дел и экс-помощник президента по региону Юрий Караев поблагодарил за участие в реконструкции войска Западного оперативного командования, военно-исторический клуб «Честь мундира» и всем причастным к организации события. Добавим, что в событии были задействованы участники ряда клубов реконструкции из разных городов республики.