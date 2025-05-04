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Реконструкция штурма Рейхстага прошла в центре белорусского Гродно 4 мая

Реконструкция штурма Рейхстага прошла в центре белорусского областного центра Гродно.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция штурма Рейхстага прошла в центре белорусского Гродно. Несколько тысяч человек стали свидетелями восстановленного исторического события в воскресенье, 4 мая.

Роль Рейхстага «сыграл» местный Дворец культуры текстильщиков. Реконструкция боя сопровождалась взрывами и перестрелками, а также кадрами видеохроники. Кульминацией же стало водружение на «Рейхстаге» Знамени Победы. Как пишет БелТА, это задание доверили сотрудникам МЧС Беларуси.

«Один, — указывает агентство, — внешне очень схож со знаменитым Мелитоном Кантарией, а второй является однофамильцем Михаила Егорова».

Глава Гродненской области, экс-министр внутренних дел и экс-помощник президента по региону Юрий Караев поблагодарил за участие в реконструкции войска Западного оперативного командования, военно-исторический клуб «Честь мундира» и всем причастным к организации события. Добавим, что в событии были задействованы участники ряда клубов реконструкции из разных городов республики.

Тем временем Минфин сказал, когда можно не вызывать ГАИ при ДТП в Беларуси по европротоколу.