Около 35 тысяч человек прошли заочную экспертизу на инвалидность

Заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам — это позволяет многим людям с ограниченными возможностями получить услугу, не выходя из дома. Для подачи заявки достаточно обратиться в поликлинику и пройти необходимое обследование. Далее процесс проходит без участия заявителя — благодаря интеграции информационных систем здравоохранения и социальной защиты.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2024 году в заочном формате было рассмотрено более 96,9 тысяч заявок, что составляет 37,4% от общего числа прошедших освидетельствование.
Проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения и Министерством цифрового развития. Он охватывает все 20 регионов Казахстана и направлен на выполнение поручения Президента — обеспечить комфорт и исключить бумажную волокиту для граждан с особыми потребностями.
Заочное освидетельствование: устраняет бюрократические барьеры; делает процесс прозрачным; исключает личный контакт заявителя с комиссией, снижая коррупционные риски; упрощает доступ к социальной поддержке.
Проект призван улучшить качество жизни людей с инвалидностью и сделать государственные услуги по-настоящему доступными.