Около 35 тысяч человек прошли заочную экспертизу на инвалидность

Заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам — это позволяет многим людям с ограниченными возможностями получить услугу, не выходя из дома. Для подачи заявки достаточно обратиться в поликлинику и пройти необходимое обследование. Далее процесс проходит без участия заявителя — благодаря интеграции информационных систем здравоохранения и социальной защиты.