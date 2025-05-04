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Около 35 тысяч человек прошли заочную экспертизу на инвалидность

В Казахстане продолжается реализация пилотного проекта по заочному определению группы инвалидности. С начала 2025 года таким способом уже рассмотрено 34,9 тысячи заявок со всех регионов страны, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам — это позволяет многим людям с ограниченными возможностями получить услугу, не выходя из дома. Для подачи заявки достаточно обратиться в поликлинику и пройти необходимое обследование. Далее процесс проходит без участия заявителя — благодаря интеграции информационных систем здравоохранения и социальной защиты.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2024 году в заочном формате было рассмотрено более 96,9 тысяч заявок, что составляет 37,4% от общего числа прошедших освидетельствование.

Проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения и Министерством цифрового развития. Он охватывает все 20 регионов Казахстана и направлен на выполнение поручения Президента — обеспечить комфорт и исключить бумажную волокиту для граждан с особыми потребностями.

Заочное освидетельствование: устраняет бюрократические барьеры; делает процесс прозрачным; исключает личный контакт заявителя с комиссией, снижая коррупционные риски; упрощает доступ к социальной поддержке.

Проект призван улучшить качество жизни людей с инвалидностью и сделать государственные услуги по-настоящему доступными.