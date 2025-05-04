Высокая пожароопасность объявлена в понедельник в ряде регионов Казахстана

В области Абай 5 мая на севере, юге, в центре ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее 5 мая ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.