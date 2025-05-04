Высокая пожароопасность объявлена в понедельник в ряде регионов Казахстана

«В Акмолинской области 5 мая ожидается ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на западе, юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау 5 мая ожидается ветер западный днем порывы 15 м/с», — говорится в сообщении.
В Алматинской области 5 мая на севере, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 5 мая сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области 5 мая на севере, в центре ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15−20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
В Атырауской области 5 мая днем на западе ожидаются сильный дождь, град, на юге, западе, севере области гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау 5 мая днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области
В Восточно-Казахстанской области 5 мая ночью на западе, севере, днем на севере, востоке, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере области, днем на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 5 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай 5 мая на севере, юге, в центре ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее 5 мая ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 5 мая ожидается ветер западный ночью на юге порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на юге порывы 23−28 м/с. В Петропавловске 5 мая ожидается ветер западный днем 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области 5 мая днем на западе, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
В Актюбинской области 5 мая ночью на севере, востоке на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области 5 мая сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 5 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области 5 мая ночью и утром на юге, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на юге, востоке области порывы 15 м/с. На западе, юге области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
В области Улытау 5 мая на востоке, в центрте сохраняется, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане 5 мая сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Жетысу 5 мая на востоке, в центре, горных районах днем ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 5 мая днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области 5 мая ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.
В Павлодарской области 5 мая ночью на западе, севере ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре 5 мая ожидается ветер северо-западный порывы 15−20 м/с.