Иди на завод: почему молодежь чаще выбирает рабочие специальности

В Советском Союзе прославляли специалистов рабочих профессий. Трудиться сталеваром, токарем, сварщиком, строителем, фрезеровщиком, шахтером или поваром — это престижно, утверждала советская пропаганда с миллиона плакатов и страниц газет. И действительно, в определенных отраслях было престижно и даже выгодно: грудь лучших мастеров украшали ордена, а доски почета — их портреты, заработная плата там была повыше, чем у молодых инженеров. Но не везде и не всегда. А с развалом СССР не стало и этого. И не то чтобы престиж рабочей профессии сильно упал, все было хуже: надобность в профессиональных кадрах за несколько лет значительно упала изза заводов и фабрик, закрывшихся после распада прежних экономических цепочек и экспансии западных компаний. Чтобы остановить этот процесс, России потребовались годы и опыт, в том числе и негативный, взаимодействия с иностранным капиталом.