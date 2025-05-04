Иди на завод: почему молодежь чаще выбирает рабочие специальности

Сегодня меняется отношение к рабочим профессиям. Молодежь все чаще стала выбирать рабочие специальности. Этот выбор оправдывают ожидаемая зарплата и запрос общества на таких специалистов.
В Советском Союзе прославляли специалистов рабочих профессий. Трудиться сталеваром, токарем, сварщиком, строителем, фрезеровщиком, шахтером или поваром — это престижно, утверждала советская пропаганда с миллиона плакатов и страниц газет. И действительно, в определенных отраслях было престижно и даже выгодно: грудь лучших мастеров украшали ордена, а доски почета — их портреты, заработная плата там была повыше, чем у молодых инженеров. Но не везде и не всегда. А с развалом СССР не стало и этого. И не то чтобы престиж рабочей профессии сильно упал, все было хуже: надобность в профессиональных кадрах за несколько лет значительно упала изза заводов и фабрик, закрывшихся после распада прежних экономических цепочек и экспансии западных компаний. Чтобы остановить этот процесс, России потребовались годы и опыт, в том числе и негативный, взаимодействия с иностранным капиталом.
В 1990-х разве что посмеивались над плакатами «Слава труду!». Молодежь обнаружила поголовную тягу к высшему образованию — экономистов и юристов наштамповали (и продолжают) в таких количествах, что они есть теперь среди представителей любых профессий. На этом фоне (и с учетом старения еще советских специалистов) дефицит рабочих не заставил себя ждать. Недостаток кадров и сегодня испытывают едва ли не все предприятия.
— Дефицит кадров — постоянный. Нам очень нужны профессиональные рабочие. Сварщика шестого разряда днем с огнем не сыскать, — говорит начальник управления администрирования и развития кадрового потенциала Московской объединенной энергетической компании Гульнара Арифулина. — Зарплата у такого специалиста высокая. Поэтому молодые люди должны понимать: если они выбирают рабочую профессию, то точно могут быть уверенными в завтрашнем дне. Мы с радостью примем в свой коллектив молодых специалистов. В прошлом году привлекли ребят из колледжей к участию в конкурсе профессионального мастерства. Они успешно справились с задачами — их работы были очень качественными. Конечно, мы им тут же предложили стать частью нашей команды…
Сегодня столица готова предложить ищущим работу около полумиллиона вакансий. В базе службы занятости состоит больше трех тысяч активных организаций-партнеров из всех отраслей, где соискатели могут рассчитывать на зарплату выше 100 тысяч рублей.
— У людей сложился стереотип, что рабочие специальности — это токари, сварщики, фрезеровщики. Да, они очень востребованы, у них высокие зарплаты. Но речь идет не только о представителях этих профессий. Городу требуются специалисты в различных сферах оказания услуг (в ресторанах, гостиницах), в транспорте, логистике, строительстве, — говорит директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов. — Обучение в колледжах становится все более популярным, а работа на производстве — модной.
Студенты политехнического колледжа № 50 имени Злобина не только мечтают о будущем, а уже сегодня идут к своей мечте.
— В будущем я мечтаю открыть свой автосервис, — рассказывает Максим Богачев. — Это цель, а сейчас я учусь у лучших наставников, и результат есть. На чемпионате «Московские мастера» в компетенции «Обслуживание и ремонт мототехники» я вошел в тройку сильнейших; на соревновании лучших молодых специалистов завоевал бронзовую медаль. Мне нравится учиться в транспортной отрасли, к которой я тянулся с детства. Родители говорят, что я чуть ли не с пеленок играл в машинки, а в пять лет знал марки всех автомобилей. Мне хочется стать универсальным мастером своего дела.
Конечно, такие студенты, как в политехническом колледже № 50, частые и желанные гости партнера-работодателя «ГлобалТракСервис».
— Наша станция техобслуживания грузового транспорта — крупнейшая в стране сеть, специализирующаяся на обслуживании и ремонте импортных грузовиков, — рассказывает руководитель учебного центра и службы технической поддержки компании Олег Пашин. — У экскурсии на наше предприятие много задач: во-первых, она позволит студентам увидеть, как работают профессионалы, а во-вторых, ребята смогут получить представление о специ фике будущей профессии. Мы тоже хотим увидеть талантливых и заинтересованных студентов, потому что испытываем серьезный кадровый голод. Наша сеть станций активно развивается. И, конечно, нам всегда нужны специалисты — автоэлектрики, механики по общему и агрегатному ремонту автомобилей. Студенты колледжа для нас — потенциальные сотрудники, поэтому мы показываем им возможности, которые открываются перед ними.