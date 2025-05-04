Русский Дом и «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 мая — РИА Новости. Русский Дом в Ташкенте и члены молодёжной организации «Волонтёры Победы» поздравили 38 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана в преддверии праздника 9 Мая, сообщили РИА Новости в воскресенье в представительстве Россотрудничества в республике.
«В Ташкенте накануне Дня Победы и Дня памяти и почестей прошла акция “С Днем Победы, Ветеран!”. Участники международного общественного движения “Волонтёры Победы” вместе с Русским домом в Ташкенте поздравили ветеранов», — сказал представитель Русского дома.
Участники акции навестили 38 ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, бывших блокадников и узников концлагерей, и вручили им продуктовые наборы и памятные подарки.
«Каждый из ветеранов рассказал о пережитых событиях прошлого, показывал фотографии военных лет. Для самих волонтеров подобные акции являются трогательным знакомством с настоящими героями нашей общей Победы», — добавили в представительстве.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.