Mash: на певицу Надежду Кадышеву напали после концерта в Иваново

«Я это придумала не сама. Мне позвонили, у меня даже не было времени подумать. Сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, что надо будет сказать ей, что страна вас любит, ценит, уважает, а у вас такое творится в семье, а вы молчите», — заявила нападавшая.