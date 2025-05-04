Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 5 мая

Не печь блины: считалось, что их запах может привлечь нечистую силу. Не оставлять беспорядок в доме: беспорядок мог привести к бедам в семье. Не находиться в одиночестве: особенно не рекомендуется ходить в лес или безлюдные места, чтобы не стать жертвой нечистой силы. Не сидеть на пороге: порог считался границей между мирами, и сидение на нём могло привлечь несчастья. Беременным женщинам не стричься и не краситься: верили, что это может повлиять на здоровье будущего ребёнка.