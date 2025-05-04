Глава Ростова проверил ход работ по устранению порывов на Северном

Александр Скрябин в воскресенье, 4 мая, проверил ход работ по восстановлению горячего водоснабжения на проспекте Королева, 17/2. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.
Он встретился с председателем совета МКД, представителями ресурсоснабжающих организаций и заслушал доклад о работе бригад.
Первый дефект удалось локализовать, но после проверки было зафиксировано повторное повреждение. На месте задействовано три бригады.
— Считаю, что этого недостаточно, — отметил глава.
В итоге Александр Скрябин поручил увеличить количество бригад на местах порывов, чтобы в кратчайшие сроки вернуть ростовчанам горячую воду.