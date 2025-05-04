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Глава Ростова проверил ход работ по устранению порывов на Северном

В Ростове увеличат количество бригад для скорейшего восстановления горячего водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Александр Скрябин в воскресенье, 4 мая, проверил ход работ по восстановлению горячего водоснабжения на проспекте Королева, 17/2. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

Он встретился с председателем совета МКД, представителями ресурсоснабжающих организаций и заслушал доклад о работе бригад.

Первый дефект удалось локализовать, но после проверки было зафиксировано повторное повреждение. На месте задействовано три бригады.

— Считаю, что этого недостаточно, — отметил глава.

В итоге Александр Скрябин поручил увеличить количество бригад на местах порывов, чтобы в кратчайшие сроки вернуть ростовчанам горячую воду.