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Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад

Ветерана Гаврилова, которому Путин передал привет, проводили на парад Победы.

ИРКУТСК, 4 мая — РИА Новости. Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, отправился в Москву на парад Победы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

В конце февраля Путин встретился в Кремле с Кобзевым, во время встречи глава региона передал президенту письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания — «Победа будет за нами!» — Путин процитировал и отметил, что «ветеран по-другому и не может написать». Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет.

«Проводили в Москву нашего ветерана, участника Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Гаврилова. 9 мая он примет участие в параде Победы на Красной площади. Конечно, Михаил Николаевич перед поездкой волновался, но настрой у него боевой», — написал Кобзев.

Он отметил, что в годы войны Гаврилов служил десантником. День Победы встретил под Прагой. За мужество и отвагу награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени.

«Ветеран до сих пор настоящий десантник — даже на пороге векового юбилея каждый день приседает три подхода по 15 раз!» — добавил Кобзев.

Во время проводом ветерана в столицу на вокзале в Иркутске включили песню «День Победы».