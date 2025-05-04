Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад

В конце февраля Путин встретился в Кремле с Кобзевым, во время встречи глава региона передал президенту письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания — «Победа будет за нами!» — Путин процитировал и отметил, что «ветеран по-другому и не может написать». Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет.