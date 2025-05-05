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Вечером в понедельник центр Калининграда перекроют для репетиции парада Победы

Вечером в понедельник, 5 мая, в центре Калининграда перекроют движение для первой репетиции парада Победы.

Проезд ограничат с 19:00 до 00:00.

На время проведения репетиции запретят движение на следующих улицах:

  • по Ленинскому проспекту от Шевченко до Черняховского; площади Победы;
  • Черняховского от Горького до Ленинского проспекта;
  • Советскому проспекту от Борзова до проспекта Мира;
  • проспекту Мира от Советского проспекта до Колоскова;
  • Театральной на всём протяжении;
  • Гвардейскому проспекту от Румянцева до площади Победы;
  • Гаражной от Юношеской до площади Победы;
  • Баранова от площади Победы до Горького;
  • Брамса на участке от проспекта Мира до Чайковского;
  • Румянцева от Галицкого до Донского.

Также состоятся утренние репетиции 7 и 8 мая с 7:00 до 13:00. Сам парад Победы пройдёт 9 мая — центр города перекроют с 7:00 до 15:00.

Кроме того, с 11:00 до 15:00 9 мая перекроют улицу Буткова от Баграмяна до Московского проспекта. С 20:00 до 23:00 ограничат движение на участке Румянцева от Галицкого до Донского и на Гвардейском проспекте от Румянцева до Театральной.

На время проведения репетиций и самого парада Победы автобусы пустят в объезд. С подробной информацией об изменении движения транспорта можно ознакомиться на сайте городской администрации.