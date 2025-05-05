Вечером в понедельник центр Калининграда перекроют для репетиции парада Победы

Кроме того, с 11:00 до 15:00 9 мая перекроют улицу Буткова от Баграмяна до Московского проспекта. С 20:00 до 23:00 ограничат движение на участке Румянцева от Галицкого до Донского и на Гвардейском проспекте от Румянцева до Театральной.