В Уфе после аварии восстановили остановочный павильон

В Уфе восстановили остановку общественного транспорта «Госцирк», которая была повреждена после ДТП.
По информации Уфагортранс, силами подрядной организации восстановили конструкцию. Сейчас идет установка отдельных элементов электропитания. В ближайшие дни работы завершат.
ДТП произошло 30 января в Уфе, когда 50-летний мужчина на автомобиле Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся с автобусом № 51. От удара автомобиль отбросило на остановку. В результате случившегося пострадал 11-летний мальчик.
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