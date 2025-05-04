Самарцы могут до 11 мая поучаствовать в акции «Бессмертный полк на транспорте»

9 мая по всей стране пройдет акция «Бессмертный полк» (0+), приуроченная к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. В этом году всероссийское мероприятие состоится в очном формате.
Ранее губернатор Самарской области сообщил, что в областной столице шествие Бессмертного полк начнется на Молодгвардейской. Там — от переулка Высоцкого до улицы Венцека — колонна начнет формироваться в 8 утра 9 мая.
Но будут и другие форматы участия. Так, в департаменте транспорта Самары призвали автолюбителей присоединится к акции «Бессмертный полк на транспорте» (0+).
Для этого нужно с 1-го по 11-е мая разместить в своем автомобиле портрет члена семьи, который участвовал в Великой Отечественной войне или является тружеником тыла. Фото должно быть в специальной рамке «Бессмертного полка», которую можно сделать, воспользовавшись конструктором фоторамок на официальном сайте всероссийской акции.
«Каждая поездка в эти дни станет данью памяти подвигу наших предков. Вместе мы пронесём их лица через города и дороги, сохраняя историю и чествуя героев!», — говорится в посте телеграм-канала Департамента транспорта областной столицы.
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