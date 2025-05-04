Самарцы могут до 11 мая поучаствовать в акции «Бессмертный полк на транспорте»

Для этого нужно с 1-го по 11-е мая разместить в своем автомобиле портрет члена семьи, который участвовал в Великой Отечественной войне или является тружеником тыла. Фото должно быть в специальной рамке «Бессмертного полка», которую можно сделать, воспользовавшись конструктором фоторамок на официальном сайте всероссийской акции.